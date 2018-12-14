Вибух у Фастові: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
Київ. 14 грудня. УНН. Через вибух житлового будинку у Фастові поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки. Про це в ексклюзивному коментарі ореспонденту УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.
"Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки – ред.)", - сказав Жукович.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Нагадаємо, вибух на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку у місті Фастів Київської області стався сьогодні вранці. За попередніми даними, це був вибух побутового газу без подальшого горіння. З будинку евакуювали 10 людей.
Наразі відомо про одного постраждалого: чоловік випав з 5-го поверху будинку, в результаті чого отримав травму ноги. Рятувальники проводять роботи з пошуку людей, які можливо перебувають під завалами.
Напомним, взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Фастов Киевской области произошел сегодня утром. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа без последующего горения. Из дома эвакуировали 10 человек.