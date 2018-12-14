Через вибух у Фастові евакуювали 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У зв’язку з вибухом у п’ятиповерхівці у Фастові Київської області з будинку евакуювали 10 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Вибухом зруйновано конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього до п'ятого поверхів. Постраждала 1 особа. Евакуйовано з під'їзду будинку близько 10 осіб", – йдеться повідомленні.
Як уточнили у прес-службі обласної поліції, від вибуху постраждав чоловік.
"Він випав з 5-го поверху будинку, в результаті чого отримав травму ноги", – зазначили в поліції.
Також через вибух близько 10 квартир залишилися без вікон, повідомили у прес-службі Київської облдержадміністрації. Зараз терміново розглядається питання відселення людей.
Нагадаємо, вибух на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку у місті Фастів Київської області стався сьогодні вранці. За попередніми даними, це був вибух побутового газу без подальшого горіння. Рятувальники проводять роботи з пошуку людей, які можливо перебувають під завалами.