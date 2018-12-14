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У Фастові стався вибух у п’ятиповерхівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У п’ятиповерховому будинку у місті Фастів Київської області стався вибух газу, людей з будівлі евакуюють. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області, передає УНН.

У Фастові стався вибух у п’ятиповерхівці

Так, сигнал про вибух до поліції о 9:15.

"У місті Фастів на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух газу. На місці події працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки. Наразі відбувається евакуація мешканців буднику", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, на місце події направляється кінологічна служба, яка буде залучена для пошуку людей, які можливо зникли. Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.

Нагадаємо, на АЗС під Києвом стався вибух.

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