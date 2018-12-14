В Фастове произошел взрыв в пятиэтажке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области произошел взрыв газа, людей из здания эвакуируют. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области, передает УНН.
Так, сигнал о взрыве в полицию в 9:15.
"В городе Фастов на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники. Сейчас происходит эвакуация жителей будники", – говорится в сообщении.
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Кроме того, на место происшествия направляется кинологическая служба, которая будет привлечена для поиска людей, которые возможно исчезли. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.
Напомним, на АЗС под Киевом произошел взрыв.