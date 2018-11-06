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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Взрыв полностью разрушил дом в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 14628 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В одном из жилых домов в Харьковской области произошел взрыв бытового газа, после чего разгорелся пожар. В результате инцидента человек попал в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"6 ноября в 5:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке Новая Водолага на ул. Победы, 18 в одноэтажном жилом доме на 3-х хозяев произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием в доме", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что взрыв произошел в одной из квартир, в результате чего повреждена часть дома: стены и крыша двух других квартир.

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"Также на время прибытия бойцов ГСЧС огнем был охвачен диван на площади 1 кв.м. В 5:46 спасатели локализовали пожар, в 5:48 – ликвидировали", – отметили в ГСЧС.

В результате взрыва пострадал мужчина – брат владелицы квартиры, в которой произошел взрыв. Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в частном доме на Закарпатье произошел мощный взрыв, от чего здание было разрушено до основания. В результате пострадал мужчина, который арендовал помещение.

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