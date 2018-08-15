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Щонайменше 10 людей постраждали в Денвері в результаті вибуху газу в житловому будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Принаймні десять осіб постраждали у вівторок в результаті вибуху побутового газу в одноповерховому багатоквартирному житловому будинку в Денвері (штат Колорадо). Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на офіційного представника міської служби пожежної охорони Грега Пікслі, інформує УНН.

Щонайменше 10 людей постраждали в Денвері в результаті вибуху газу в житловому будинку

За його словами, місцезнаходження всіх мешканців будинку встановлено. Частина постраждалих отримали опіки і були доставлені в лікарню для надання належної медичної допомоги. Один з мешканців отримав “важкі травми” і також госпіталізований. Дітей серед постраждалих немає.

Міська служба пожежної охорони виклала в своєму Twitter знімки з місця події. На фотографіях видно, що вибух практично зрівняв із землею цілу секцію житлового будинку.

Як повідомляв УНН, одна людина загинула і ще одна госпіталізована в критичному стані в результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин в графстві Уілтшир неподалік від міста Солсбері.

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