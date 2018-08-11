ЗМІ повідомили про чергову НП у Солсбері: під час вибуху на військовому заводі загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Одна людина загинула і ще одна госпіталізована в критичному стані в результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин в графстві Уілтшир неподалік від міста Солсбері. Про це повідомила газета The Sun, передає УНН.
Інцидент стався на підприємстві Chemring Counter Measures на північ від Солсбері і в 5 км від науково-технічної лабораторії міністерства оборони Великої Британії в Портон-Дауні.
На місці вибуху сталася пожежа, яка згодом була ліквідована співробітниками пожежної служби.
Як повідомляв УНН, витрати, пов’язані з розслідуванням інцидентів у містах Еймсбері та Солсбері, перевищили 10 млн фунтів стерлінгів (12,8 млн доларів).