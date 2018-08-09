Guardian назвав вартість розслідування в Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Витрати, пов’язані з розслідуванням інцидентів у містах Еймсбері та Солсбері, перевищили 10 млн фунтів стерлінгів (12,8 млн доларів). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Поліція графства Вілтшир, у містах якого відбулися випадки отруєння людей нервово-паралітичною речовиною, витратила понад 1,3 млн фунтів стерлінгів (1,7 млн доларів США) для оплати понаднормової роботи своїх співробітників. Витрати на залучення співробітників правоохоронних органів з інших структур складуть більше 7 млн фунтів (9 млн дол.). Інші витрати в розмірі 347 тис. фунтів (446 тис дол.) пов’язані з утилізацією і заміною ряду поліцейських машин, які могли зазнати зараження небезпечним для життя людини речовиною.
Видання при цьому зазначає, що наведені вище витрати не враховують витрати на розслідування Скотленд-Ярду.
Нагадаємо, 44-річна британка Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері (графство Вілтшир) у критичному стані, а пізніше Скотленд-Ярд виступив зі твердженням, що вони піддалися впливу “Новачка”, тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою в Солсбері в березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тоді Лондон поклав відповідальність за подію на Москву. Ввечері 8 липня Скотленд-Ярд повідомив, що Стерджес померла. Слідчі порушили справу про вбивство. Сам Роулі прийшов до тями і був допитаний поліцією.