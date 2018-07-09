Мей шокована звісткою про смерть жінки, яка постраждала в Еймсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що “шокована” смертю Дон Стерджесс, отруєної в Еймсбері нервово-паралітичним речовиною “Новачок”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
“Я вражена і шокована смертю Дон Стерджесс, мої думки і співчуття зараз з її родиною та близькими”, — заявила Мей.
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Нагадаємо, 44-річна британка Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері (графство Вілтшир) у критичному стані, а пізніше Скотленд-Ярд виступив зі твердженням, що вони піддалися впливу “Новачка”, тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою в Солсбері в березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тоді Лондон поклав відповідальність за подію на Москву.