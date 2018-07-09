Мэй шокирована известием о смерти женщины, пострадавшей в Эймсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что “шокирована” смертью Дон Стерджесс, отравленной в Эймсбери нервно-паралитическим веществом “Новичок”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
“Я поражена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и сочувствие сейчас с ее семьей и близкими”, — заявила Мэй.
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Напомним, 44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию “Новичка”, которым в Солсбери в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву.