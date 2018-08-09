Guardian назвал стоимость расследования в Солсбери

Полиция графства Уилтшир, в городах которого состоялись случаи отравления людей нервно-паралитическим веществом, потратила более 1,3 млн фунтов стерлингов (1,7 млн долларов США) для оплаты сверхурочной работы своих сотрудников. Затраты на привлечение сотрудников правоохранительных органов из других структур составят более 7 млн ​​фунтов (9 млн долл.). Другие расходы в размере 347 тыс. фунтов (446 тыс долл.) Связаны с утилизацией и заменой ряда полицейских машин, которые могли подвергнуться заражению опасным для жизни человека веществом.

Издание при этом отмечает, что приведенные выше расходы не учитывают затраты на расследование Скотленд-Ярда.

Напомним, 44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в Солсбери в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджесс умерла. Следователи возбудили дело об убийстве. Сам Роули пришел в себя и был допрошен полицией.