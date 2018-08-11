СМИ сообщили об очередном ЧП в Солсбери: при взрыве на военном заводе погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Один человек погиб и еще один госпитализирован в критическом состоянии в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в графстве Уилтшир недалеко от города Солсбери. Об этом сообщила газета The Sun, передает УНН.
Инцидент произошел на предприятии Chemring Counter Measures к северу от Солсбери и в 5 км от научно-технической лаборатории министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне.
На месте взрыва произошел пожар, который впоследствии был потушен сотрудниками пожарной службы.
Как сообщал УНН, расходы, связанные с расследованием инцидентов в городах Эймсбери и Солсбери, превысили 10 млн фунтов стерлингов (12,8 млн долларов).