СМИ сообщили об очередном ЧП в Солсбери: при взрыве на военном заводе погиб один человек

Инцидент произошел на предприятии Chemring Counter Measures к северу от Солсбери и в 5 км от научно-технической лаборатории министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне.

На месте взрыва произошел пожар, который впоследствии был потушен сотрудниками пожарной службы.

Как сообщал УНН, расходы, связанные с расследованием инцидентов в городах Эймсбери и Солсбери, превысили 10 млн фунтов стерлингов (12,8 млн долларов).