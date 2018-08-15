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По меньшей мере 10 человек пострадали в Денвере в результате взрыва газа в жилом доме

Киев • УНН

 • 9777 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. По крайней мере десять человек пострадали во вторник в результате взрыва бытового газа в одноэтажном многоквартирном жилом доме в Денвере (штат Колорадо). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя городской службы пожарной охраны Грега Пиксли, информирует УНН.

По меньшей мере 10 человек пострадали в Денвере в результате взрыва газа в жилом доме

По его словам, местонахождение всех жильцов дома установлено. Часть пострадавших получили ожоги и были доставлены в больницу для оказания надлежащей медицинской помощи. Один из жителей получил “тяжелые травмы” и также госпитализирован. Детей среди пострадавших нет.

Городская служба пожарной охраны выложила в своем Twitter снимки с места происшествия. На фотографиях видно, что взрыв практически сравнял с землей целую секцию жилого дома.

Как сообщал УНН, один человек погиб и еще один госпитализирован в критическом состоянии в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в графстве Уилтшир недалеко от города Солсбери.

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