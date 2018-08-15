По меньшей мере 10 человек пострадали в Денвере в результате взрыва газа в жилом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. По крайней мере десять человек пострадали во вторник в результате взрыва бытового газа в одноэтажном многоквартирном жилом доме в Денвере (штат Колорадо). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя городской службы пожарной охраны Грега Пиксли, информирует УНН.
По его словам, местонахождение всех жильцов дома установлено. Часть пострадавших получили ожоги и были доставлены в больницу для оказания надлежащей медицинской помощи. Один из жителей получил “тяжелые травмы” и также госпитализирован. Детей среди пострадавших нет.
Городская служба пожарной охраны выложила в своем Twitter снимки с места происшествия. На фотографиях видно, что взрыв практически сравнял с землей целую секцию жилого дома.
Как сообщал УНН, один человек погиб и еще один госпитализирован в критическом состоянии в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в графстве Уилтшир недалеко от города Солсбери.