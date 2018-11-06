Вибух вщент зруйнував будинок на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В одному з житлових будинків у Харківській області стався вибух побутового газу, після чого розгорілася пожежа. Внаслідок цього людина потрапила до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Харківській області.
"6 листопада о 5:24 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селищі Нова Водолага на вул. Перемоги, 18 в одноповерховому житловому будинку на 3-х господарів стався вибух побутового газу з подальшим загорянням в будинку", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що вибух стався в одній з квартир, внаслідок чого пошкоджено частину будинку: стіни та дах двох інших квартир.
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"Також на час прибуття бійців ДСНС вогнем був охоплений диван на площі 1 кв.м. О 5:46 рятувальники локалізували пожежу, о 5:48 – ліквідували", – зазначили у ДСНС.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік – брат власниці квартири, в якій стався вибух. Постраждалого госпіталізували. Усі обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, у приватному будинку на Закарпатті стався потужний вибух, від чого будівля була зруйнована вщент. У результаті постраждав чоловік, який орендував помешкання.