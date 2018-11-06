Вибух вщент зруйнував будинок на Харківщині

КИЇВ. 6 листопада. УНН. В одному з житлових будинків у Харківській області стався вибух побутового газу, після чого розгорілася пожежа. Внаслідок цього людина потрапила до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Харківській області.