На АЗС під Києвом стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Поліція Київщини проводить розслідування за фактом вибуху на АЗС. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
“На АЗС в селі Крушинка Васильковського району під час заправки газом автомобіля „Газель“ вибухнув балон газової установки”, — йдеться у повідомленні.
47-річний водій, який перебував в машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували. Наразі стан потерпілого стабільний.
Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували, що переобладнання транспорту було законним, що підтверджується відповідними документами.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Триває розслідування, призначені відповідні експертизи.
Нагадаємо, 20 червня о 23:53 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу на АЗК “БРСМ” в селі Мрія. Поліція вирішила не відкривати справу через вибух на АЗС Київщини, оскільки жертв і постраждалих у результаті інциденту не було.