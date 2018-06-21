Поліція не буде відкривати справу через вибух на АЗС Київщини

"Провадження відкриватися не буде. Чоловік вирішив заправити свій автомобіль власноруч, але забув висмикнути пістолет з горловини бака і рушив. Колонка завалилася, сталася пожежа. Жертв і потерпілих немає, тому справи не буде. Такий випадок стався…", - сказали у поліції.

Нагадаємо, 20 червня о 23:53 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу на АЗК "БРСМ" в селі Мрія.



Як повідомляв УНН, пожежа на автозаправній станції сталася у місті Червоноград у Львівській області.