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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109414 просмотра

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Полиция не будет возбуждать дело из-за взрыва на АЗС Киевской области

Полиция не будет возбуждать дело из-за взрыва на АЗС Киевской области

Киев  •  УНН

 • 16261 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Полиция не видит оснований для открытия уголовного производства по факту взрыва и пожара на одной из АЗС Киевской области. Об этом УНН сообщили в Национальной полиции.

"Производство открываться не будет. Мужчина решил заправить свой автомобиль собственноручно, но забыл выдернуть пистолет из горловины бака и пошел. Колонка рухнула, произошел пожар. Жертв и пострадавших нет, потому дела не будет. Такой случай произошел ...", - сказали в полиции.

Напомним, 20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК "БРСМ" в селе Мечта.

Как сообщал УНН, пожар на автозаправочной станции произошел в городе Червоноград во Львовской области.

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