Полиция не будет возбуждать дело из-за взрыва на АЗС Киевской области

"Производство открываться не будет. Мужчина решил заправить свой автомобиль собственноручно, но забыл выдернуть пистолет из горловины бака и пошел. Колонка рухнула, произошел пожар. Жертв и пострадавших нет, потому дела не будет. Такой случай произошел ...", - сказали в полиции.

Напомним, 20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК "БРСМ" в селе Мечта.



Как сообщал УНН, пожар на автозаправочной станции произошел в городе Червоноград во Львовской области.