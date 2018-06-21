Полиция не будет возбуждать дело из-за взрыва на АЗС Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Полиция не видит оснований для открытия уголовного производства по факту взрыва и пожара на одной из АЗС Киевской области. Об этом УНН сообщили в Национальной полиции.
"Производство открываться не будет. Мужчина решил заправить свой автомобиль собственноручно, но забыл выдернуть пистолет из горловины бака и пошел. Колонка рухнула, произошел пожар. Жертв и пострадавших нет, потому дела не будет. Такой случай произошел ...", - сказали в полиции.
Напомним, 20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК "БРСМ" в селе Мечта.
Как сообщал УНН, пожар на автозаправочной станции произошел в городе Червоноград во Львовской области.