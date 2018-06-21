Під Києвом стався вибух на АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У селі Мрія Київської області на АЗК стався вибух. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області, передає УНН.
"20 червня о 23:53 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу на АЗК "БРСМ" в селі Мрія", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, за наявними ознаками відбувся вибух та йде дим на заправочних колонках №5 та №6.
"О 00:40 загоряння було локалізовано та повністю ліквідовано о 1:00. Також встановлено, що загоряння виникло в результаті вибуху на АЗК. Загиблих та потерпілих на місці не виявлено", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, пожежа на автозаправній станції сталася у місті Червоноград у Львівській області.