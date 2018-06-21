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Під Києвом стався вибух на АЗС

Під Києвом стався вибух на АЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У селі Мрія Київської області на АЗК стався вибух. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області, передає УНН.

"20 червня о 23:53 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу на АЗК "БРСМ" в селі Мрія", - йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, за наявними ознаками відбувся вибух та йде дим на заправочних колонках №5 та №6.

"О 00:40 загоряння було локалізовано та повністю ліквідовано о 1:00. Також встановлено, що загоряння виникло в результаті вибуху на АЗК. Загиблих та потерпілих на місці не виявлено", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, пожежа на автозаправній станції сталася у місті Червоноград у Львівській області. 

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