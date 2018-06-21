Под Киевом произошел взрыв на АЗС

"20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК "БРСМ" в селе Мрия", - говорится в сообщении.

Как было установлено, по имеющимся признакам произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6.

"В 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 1:00. Также установлено, что возгорание возникло в результате взрыва на АЗК. Погибших и пострадавших на месте не обнаружено", - отметили в ГСЧС.

Напомним, пожар на автозаправочной станции произошел в городе Червоноград во Львовской области.