Под Киевом произошел взрыв на АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В селе Мрия Киевской области на АЗК произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает УНН.
"20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК "БРСМ" в селе Мрия", - говорится в сообщении.
Как было установлено, по имеющимся признакам произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6.
"В 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 1:00. Также установлено, что возгорание возникло в результате взрыва на АЗК. Погибших и пострадавших на месте не обнаружено", - отметили в ГСЧС.
Напомним, пожар на автозаправочной станции произошел в городе Червоноград во Львовской области.