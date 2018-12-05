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На АЗС под Киевом произошел взрыв

Киев • УНН

 • 17937 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Полиция Киевщины проводит расследование по факту взрыва на АЗС. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

На АЗС под Киевом произошел взрыв

“На АЗС в селе Крушинка Васильковского района во время заправки газом автомобиля” Газель “взорвался баллон газовой установки”, — говорится в сообщении.

47-летний водитель, который находился в машине, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина находится в больнице, его прооперировали. Сейчас состояние пострадавшего стабильное.

Работники полиции, выехавшие на место, выяснили, что переоборудование транспорта было законным, что подтверждается соответствующими документами.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Продолжается расследование, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, 20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗК “БРСМ” в селе Мечта. Полиция решила не возбуждать дело из-за взрыва на АЗС Киевской, поскольку жертв и пострадавших в результате инцидента не было.

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