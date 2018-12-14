ДСНС продовжує шукати людей під завалами будинку в Фастові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують роботи по розбору завалів внаслідок вибуху в 5-типоверхівці у Фастові Київської області. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-центрі Головного Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Київській області.
"Попередньо є один потерпілий, який знаходиться в місцевій лікарні. Загрози його життю немає", - зазначили у відомстві.
На уточнююче запитання кореспондента, чи шукає ДСНС іще людей під завалами, в прес-центрі відповіли: "Роботи ще тривають".
Також у відомстві повідомили, що на місці працює техніка і особовий склад ДСНС.
"На даний момент на місці тривають роботи по розбиранню завалів, обстеженню приміщень. Працює 11 одиниць техніки та понад 40 – особового складу", - додали в прес-центрі.
Нагадаємо, 13 грудня у п’ятиповерховому будинку у місті Фастів Київської області стався вибух газу, людей з будівлі евакуюють.
За попередньою інформацією в результаті вибуху побутового газу у житловому будинку у місті Фастові Київської області одна особа отримала поранення.