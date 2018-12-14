Вибух у Фастові: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За попередньою інформацією в результаті вибуху побутового газу у житловому будинку у місті Фастові Київської області одна особа отримала поранення. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Сьогодні ранком, близько 9 годині, у місті Фастові Київської області за адресою вулиця Садова 10 у приватній квартирі, розташованій на третьому поверху 5-типоверхового будинку відбувся вибух побутового газу.
Внаслідок вибуху зруйновано перекриття квартир на 3 та 4 поверхах будинку, які обвалилися.
За попередньою інформацією одна особа отримала поранення.
Як повідомляв УНН, у п’ятиповерхового будинку у місті Фастів Київської області стався вибух, людей з будівлі евакуюють.
Крім того, на місце події направляється кінологічна служба, яка буде залучена для пошуку людей, які можливо зникли. Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.