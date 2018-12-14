Взрыв в Фастове: есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. По предварительной информации в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Фастове Киевской области один человек получил ранения. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Сегодня утром, около 9:00, в городе Фастове Киевской области по адресу улица Садовая 10 в частной квартире, расположенной на третьем этажа 5-этажного дома произошел взрыв бытового газа.
В результате взрыва разрушено перекрытие квартир на 3 и 4 этажах здания, которые обрушились.
По предварительной информации один человек получил ранения.
Как сообщал УНН, в пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области произошел взрыв, людей из здания эвакуируют.
Кроме того, на место происшествия направляется кинологическая служба, которая будет привлечена для поиска людей, которые возможно исчезли. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.