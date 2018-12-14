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ГСЧС продолжает искать людей под завалами дома в Фастове

Киев • УНН

 • 14018 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают работы по разбору завалов в результате взрыва в 5-тиэтажке в Фастове Киевской области. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-центре Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

ГСЧС продолжает искать людей под завалами дома в Фастове

"Предварительно есть один пострадавший, который находится в местной больнице. Угрозы его жизни нет", - отметили в ведомстве.

На уточняющий вопрос корреспондента, ищет ГСЧС еще людей под завалами, в пресс-центре ответили: "Работы еще продолжаются".

Также в ведомстве сообщили, что на месте работает техника и личный состав ГСЧС.

"На данный момент на месте продолжаются работы по разборке завалов, обследованию помещений. Работает 11 единиц техники и более 40 - личного состава", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 13 декабря в пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области произошел взрыв газа, людей с здания эвакуируют.

По предварительной информации в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Фастове Киевской области один человек получил ранения.

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