ГСЧС продолжает искать людей под завалами дома в Фастове

"Предварительно есть один пострадавший, который находится в местной больнице. Угрозы его жизни нет", - отметили в ведомстве.



На уточняющий вопрос корреспондента, ищет ГСЧС еще людей под завалами, в пресс-центре ответили: "Работы еще продолжаются".



Также в ведомстве сообщили, что на месте работает техника и личный состав ГСЧС.



"На данный момент на месте продолжаются работы по разборке завалов, обследованию помещений. Работает 11 единиц техники и более 40 - личного состава", - добавили в пресс-центре.



Напомним, 13 декабря в пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области произошел взрыв газа, людей с здания эвакуируют.



По предварительной информации в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Фастове Киевской области один человек получил ранения.