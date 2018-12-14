Из-за взрыва в Фастове эвакуировали 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В связи со взрывом в пятиэтажке в Фастове Киевской области из дома эвакуировали 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Взрывом разрушено конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего до пятого этажей. Пострадал 1 человек. Эвакуированы из подъезда дома около 10 человек", – говорится сообщении.
Как уточнили в пресс-службе областной полиции, от взрыва пострадал мужчина.
"Он выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги", – отметили в полиции.
Также из-за взрыва около 10 квартир остались без окон, сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации. Сейчас срочно рассматривается вопрос отселения людей.
Напомним, взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Фастов Киевской области произошел сегодня утром. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели проводят работы по поиску людей, которые возможно находятся под завалами.