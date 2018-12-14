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Взрыв в Фастове: полиция открыла уголовное производство

Киев • УНН

 • 21234 просмотра

Киев. 14 декабря. УНН. Из-за взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом в эксклюзивном комментарии ореспонденту УНН сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Взрыв в Фастове: полиция открыла уголовное производство

"Открытое уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия - ред.)", - сказал Жукович.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Фастов Киевской области произошел сегодня утром. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа без последующего горения. Из дома эвакуировали 10 человек.

Известно про одного пострадавшего: мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги. Спасатели проводят работы по поиску людей, которые возможно находятся под завалами.

Напомним, взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Фастов Киевской области произошел сегодня утром. По предварительными данным, это был взрыв бытового газа без последующего горения. Из дома эвакуировало 10 человек.

Украинские Национальные Новости

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