Взрыв в Фастове: 16 декабря в городе объявили днем траура
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Фастове воскресенье, 16 декабря, объявили днем траура по погибшим в результате взрыва многоэтажного дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фастовского городского совета, передает УНН.
"16 декабря в Фастове объявляется День траура по погибшим Снежане Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталию Бабиченко, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
В городском совете отметили, что в этот день в Фастове будут приспущены государственный флаг и флаг города на мачте перед зданием совета, а также государственные флаги на домах государственных учреждений и организаций.
Все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования на территории города также были отменены.
"Церемония прощания со Снежаной Андреевной состоится в 12:00 по вул.Танкистив,3. Похоронена Снежана будет на Интернациональном кладбище. Заседание сессии в связи с церемонией захоронения перенесено на 15:00", - сообщили в городском совете.
Напомним, 14 декабря в 09:20 в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Садовая, 10 произошел взрыв.
В результате взрыва погибли 2 и пострадал 1 человек.
Как сообщал УНН, по факту взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности.
По информации правоохранителей, причина взрыва в многоэтажке Фастова связана с утечкой газа в квартире.