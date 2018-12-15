Стала відома причина вибуху у багатоповерхівці на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Причина вибуху у багатоповерхівці Фастова, що на Київщині, пов’язана з витоком газу в квартирі на 4 поверсі. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Київській області, передає УНН.
"Попередньо встановлено, що причина вибуху пов’язана з витоком газу в квартирі на 4 поверсі", - йдеться у повідомленні.
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Вибух стався 14 грудня о 09:20, у квартирі на 4 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, по вул. Садова, 10.
Внаслідок вибуху загинуло 2 та постраждала 1 особа.
Як повідомляв УНН, через вибух житлового будинку у Фастові поліція Київської області відкрила кримінальне провадження
за порушення правил пожежної безпеки.