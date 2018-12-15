Стала известна причина взрыва в многоэтажке в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Причина взрыва в многоэтажке Фастова Киевской области, связанная с утечкой газа в квартире на 4 этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области, передает УНН.
"Предварительно установлено, что причина взрыва связана с утечкой газа в квартире на 4 этаже", - говорится в сообщении.
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Взрыв произошел 14 декабря в 09:20, в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Садовая, 10.
В результате взрыва погибли 2 и пострадал 1 человек.
Как сообщал УНН, из-за взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство
за нарушение правил пожарной безопасности.