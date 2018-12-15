Стала известна причина взрыва в многоэтажке в Киевской области

"Предварительно установлено, что причина взрыва связана с утечкой газа в квартире на 4 этаже", - говорится в сообщении.



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Взрыв произошел 14 декабря в 09:20, в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Садовая, 10.

В результате взрыва погибли 2 и пострадал 1 человек.



Как сообщал УНН, из-за взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство

за нарушение правил пожарной безопасности.