"Київоблгаз" не знайшов слідів вибуху газу у Фастові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На місці вибуху в житловому будинку в Фастові Київської області відсутні сліди вибуху побутового газу. Про це в ефірі одного із українських телеканалів повідомив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко, передає УНН.
"На даний момент створено комісію, до складу якої також входять працівники ПАТ "Київоблгаз", вже за роботою (результатами ред.) цієї комісії буде встановлено причину даного вибуху. Зі свого боку можу сказати, що ознак вибуху газу тут немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що операція по ліквідації наслідків вибуху триває. Зокрема, рятувальники за допомогою автокрана піднімають великогабаритні плити перекриття, а також розбирають зруйновані будівельні конструкції на 3-му і 4-му поверхах.
Нагадаємо, у п’ятиповерховому будинку у місті Фастів Київської області стався вибух.
Як повідомляв УНН, через вибух житлового будинку у Фастові поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки.