"Киевоблгаз" не нашел следов взрыва газа в Фастове
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На месте взрыва в жилом доме в Фастове Киевской области отсутствуют следы взрыва бытового газа. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил технический директор "Киевоблгаза" Руслан Пысанко, передает УНН.
"На данный момент создана комиссия, в состав которой также входят работники ПАО "Киевоблгаз", уже за работой (результатами ред.) этой комиссии будет установлена причина данного взрыва. Со своей стороны могу сказать, что признаков взрыва газа здесь нет", - говорится в сообщении.
Отмечают, что операция по ликвидации последствий взрыва продолжается. В частности, спасатели с помощью автокрана поднимают крупногабаритные плиты перекрытия, а также разбирают разрушенные строительные конструкции на 3-м и 4-м этажах.
Напомним, в пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области произошел взрыв.
Как сообщал УНН, из-за взрыва жилого дома в Фастове полиция Киевской области открыла уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности.