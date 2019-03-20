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На житло для родин, з пошкодженого вибухом будинку у Фастові, виділили гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 14 млн гривень на квартири мешканцям будинку у Фастові Київської області, що був пошкоджений у результаті вибуху газу в грудні 2018 року. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду, передає УНН.

На житло для родин, з пошкодженого вибухом будинку у Фастові, виділили гроші

Процедурою виділенням та розподілом коштів займеться Київська ОДА. 14 млн гривень підуть на придбання житла мешканцям, які потребують відселення з аварійного будинку. Питання про придбання житла повинно бути узгоджене протягом двох тижнів.

До 20 грудня подати уряду звіт про використання коштів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух у Фастові: 16 грудня у місті оголосили днем жалоби

Як повідомляв УНН, через вибух житлового будинку у Фастові поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки.

За інформацією правоохоронців, причина вибуху у багатоповерхівці Фастова пов’язана з витоком газу в квартирі.

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