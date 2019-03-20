На житло для родин, з пошкодженого вибухом будинку у Фастові, виділили гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 14 млн гривень на квартири мешканцям будинку у Фастові Київської області, що був пошкоджений у результаті вибуху газу в грудні 2018 року. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду, передає УНН.
Процедурою виділенням та розподілом коштів займеться Київська ОДА. 14 млн гривень підуть на придбання житла мешканцям, які потребують відселення з аварійного будинку. Питання про придбання житла повинно бути узгоджене протягом двох тижнів.
До 20 грудня подати уряду звіт про використання коштів.
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Як повідомляв УНН, через вибух житлового будинку у Фастові поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки.
За інформацією правоохоронців, причина вибуху у багатоповерхівці Фастова пов’язана з витоком газу в квартирі.