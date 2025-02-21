На заводе по переработке пластика в калужской области рф вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
В жуковском районе калужской области рф загорелось предприятие по переработке пластика. Черный дым от пожара виден даже из города обнинск, находящегося в нескольких километрах.
Огонь охватил завод по переработке пластика в калужской области рф. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В калужской области агрессора вспыхнул масштабный пожар на предприятии, занимающемся переработкой пластика. Инцидент произошел недалеко от села окороково в жуковском районе.
По словам очевидцев, огонь охватил значительную площадь, а густой черный дым поднялся высоко в небо. Его можно наблюдать даже из Обнинска, который расположен в нескольких километрах от очага возгорания.
Сейчас точные обстоятельства возгорания выясняются. Информации о пострадавших пока нет.
В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод24.04.24, 06:19 • 118608 просмотров