На заводі з переробки пластику в калузькій області рф спалахнула масштабна пожежа

Вогонь охопив завод з переробки пластику в калузькій області рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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У калузькій області агресора спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, що займається переробкою пластику. Інцидент стався неподалік села окорокове у жуківському районі.

За словами очевидців, вогонь охопив значну площу, а густий чорний дим піднявся високо в небо. Його можна спостерігати навіть з обнінська, що розташований за кілька кілометрів від осередку займання.

Наразі точні обставини загоряння з'ясовуються. Інформації про постраждалих поки немає.

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