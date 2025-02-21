На заводі з переробки пластику в калузькій області рф спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
У жуківському районі калузької області рф загорілося підприємство з переробки пластику. Чорний дим від пожежі видно навіть з міста обнінськ, що знаходиться за кілька кілометрів.
Вогонь охопив завод з переробки пластику в калузькій області рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У калузькій області агресора спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, що займається переробкою пластику. Інцидент стався неподалік села окорокове у жуківському районі.
За словами очевидців, вогонь охопив значну площу, а густий чорний дим піднявся високо в небо. Його можна спостерігати навіть з обнінська, що розташований за кілька кілометрів від осередку займання.
Наразі точні обставини загоряння з'ясовуються. Інформації про постраждалих поки немає.
У смоленській області рф горить нафтопереробний завод24.04.24, 06:19 • 118663 перегляди