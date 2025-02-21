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05:23 • 5276 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120969 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181821 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146295 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138056 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116977 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107727 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102961 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140989 перегляди

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На заводі з переробки пластику в калузькій області рф спалахнула масштабна пожежа

На заводі з переробки пластику в калузькій області рф спалахнула масштабна пожежа

Київ • УНН

 • 24836 перегляди

У жуківському районі калузької області рф загорілося підприємство з переробки пластику. Чорний дим від пожежі видно навіть з міста обнінськ, що знаходиться за кілька кілометрів.

Вогонь охопив завод з переробки пластику в калузькій області рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У калузькій області агресора спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, що займається переробкою пластику. Інцидент стався неподалік села окорокове у жуківському районі. 

За словами очевидців, вогонь охопив значну площу, а густий чорний дим піднявся високо в небо. Його можна спостерігати навіть з обнінська, що розташований за кілька кілометрів від осередку займання. 

Наразі точні обставини загоряння з'ясовуються. Інформації про постраждалих поки немає.

У смоленській області рф горить нафтопереробний завод24.04.24, 06:19 • 118663 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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