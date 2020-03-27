На средства индивидуальной защиты и реактивы Украина потратила около 200 млн грн - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Выделено около 200 миллионов гривен для закупки средств индивидуальной защиты, реактивов для лабораторий и средств для индивидуальной защиты работников Министерства внутренних дел. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“Сейчас выделено около 200 миллионов гривен для закупки средств индивидуальной защиты, реактивов для лабораторий и средств для индивидуальной защиты работников Министерства внутренних дел, Национальной полиции, пограничников. Достаточно — достаточно в таких условиях быть не может, поскольку использование средств индивидуальной защиты будет постоянно расти”, — сказал Ляшко.
Он отметил, что в Минздраве есть методика расчета потребности месячного запаса и трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты.
Напомним, в Минздраве рассказали, сколько денег выделяют на борьбу с коронавируса.