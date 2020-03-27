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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71171 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84111 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97190 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94530 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106105 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91361 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103447 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131111 просмотра

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На средства индивидуальной защиты и реактивы Украина потратила около 200 млн грн - Ляшко

На средства индивидуальной защиты и реактивы Украина потратила около 200 млн грн - Ляшко

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Выделено около 200 миллионов гривен для закупки средств индивидуальной защиты, реактивов для лабораторий и средств для индивидуальной защиты работников Министерства внутренних дел. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“Сейчас выделено около 200 миллионов гривен для закупки средств индивидуальной защиты, реактивов для лабораторий и средств для индивидуальной защиты работников Министерства внутренних дел, Национальной полиции, пограничников. Достаточно — достаточно в таких условиях быть не может, поскольку использование средств индивидуальной защиты будет постоянно расти”, — сказал Ляшко.

Он отметил, что в Минздраве есть методика расчета потребности месячного запаса и трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты.

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько денег выделяют на борьбу с коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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