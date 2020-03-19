У МОЗ розповіли, скільки грошей виділяють на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні виділили 100 мільйонів гривень з резервного фонду на систему охорони здоров’я і для закупівлі засобів індивідуального захисту, а також перепрофілювали ще понад 250 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"Держава поступово виділяє кошти на закупівлю. На сьогодні вже виділено тільки на систему охорони здоров’я і для засобів індивідуального захисту 100 мільйонів гривень з резервного фонду. 67 мільйонів гривень ми вже перепрофілювали в системі охорони здоров’я, плюс 28 мільйонів гривень ми перепрофілювали для лабораторій міністерства охорони здоров’я. Сьогодні ми досягнули домовленості з Міністерством фінансів на зустрічі у прем’єра, що нам дадуть дозвіл перепрофілювати іще 188 мільйонів з програми "Громадське здоров’я" на заходи охорони здоров’я, а саме - на боротьбу з коронавірусом", - сказав Віктор Ляшко.
Він також додав, що розробляється велика кількість нормативно-правових актів і розпоряджень уряду, які будуть виділяти кошти з резервного фонду бюджету та перепрофільовувати їх з інших програм.
"Тому кінцеві цифри озвучу, коли виділені кошти будуть витрачені за новими процедурами", - зазначива Віктор Ляшко.
Нагадаємо, великий бізнес створить спецфонд для боротьби з коронавірусом.