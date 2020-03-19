У МОЗ розповіли, скільки грошей виділяють на боротьбу з коронавірусом

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні виділили 100 мільйонів гривень з резервного фонду на систему охорони здоров’я і для закупівлі засобів індивідуального захисту, а також перепрофілювали ще понад 250 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.