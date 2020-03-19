В Минздраве рассказали, сколько денег выделяют на борьбу с коронавирусом

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине выделили 100 млн гривен из резервного фонда на систему здравоохранения и на приобретение средств индивидуальной защиты, а также перепрофилировали еще более 250 млн гривен на борьбу с коронавирусом. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.