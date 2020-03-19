В Минздраве рассказали, сколько денег выделяют на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине выделили 100 млн гривен из резервного фонда на систему здравоохранения и на приобретение средств индивидуальной защиты, а также перепрофилировали еще более 250 млн гривен на борьбу с коронавирусом. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"Государство постепенно выделяет средства на закупку. На сегодня уже выделено только на систему здравоохранения и для средств индивидуальной защиты 100 млн гривен из резервного фонда. 67 млн гривен мы уже перепрофилировали в системе здравоохранения, плюс 28 млн гривен мы перепрофилировали для лабораторий министерства здравоохранения. Сегодня мы достигли договоренности с Министерством финансов на встрече у премьера, что нам дадут разрешение перепрофилировать еще 188 млн по программе "Общественное здоровье" на мероприятия охраны здоровья, а именно - на борьбу с коронавирусом", - сказал Ляшко.
Он также добавил, что разрабатывается большое количество нормативно-правовых актов и распоряжений правительства, которые будут выделять средства из резервного фонда бюджета и перепрофилировать их из других программ.
"Поэтому конечные цифры озвучу, когда выделенные средства будут потрачены по новым процедурам", - отметил Виктор Ляшко.
Напомним, крупный бизнес создаст спецфонд для борьбы с коронавирусом.