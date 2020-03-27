На засоби індивідуального захисту та реактиви Україна витратила близько 200 млн грн - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Виділено близько 200 мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів для лабораторій і засобів для індивідуального захисту працівників Міністерства внутрішніх справ. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Наразі виділено близько 200 мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів для лабораторій і засобів для індивідуального захисту працівників Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, прикордонників. Чи достатньо — достатньо в таких умовах бути не може, оскільки використання засобів індивідуального захисту буде постійно зростати”, — сказав Віктор Ляшко.
Він зазначив, що в МОЗ є методика розрахунку потреби одномісячного запасу і трьохмісячного запасу засобів індивідуального захисту.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, скільки грошей виділяють на боротьбу з коронавірусом.