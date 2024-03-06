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На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов

На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 06:37  •  4684 просмотра

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Российские войска усилили обстрелы в Запорожской области, нанеся 328 ударов и разрушив жилые дома и инфраструктуру.

За минувшие сутки российские войска несколько увеличили количество обстрелов Запорожской области, 328 раз ударив по 6 населенным пунктам, разрушив жилые дома и объекты инфраструктуры, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"328 ударов по 6 городам и селам Запорожской области нанес враг в течение суток. Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - сообщил Федоров в Telegram.

По его словам, военнослужащие рф ударили 7 авиаснарядами по Малиновке, Гуляйполю и Малой Токмачке, осуществили 21 РСЗО-обстрел Малиновки, Малой Токмачки и Работино, а также атаковали 59 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Малиновку. 241 артудар пришелся по территории Гуляйполя, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Левадного.

Напомним

295 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области россияне нанесли сутками ранее.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
mala-tokmachkaМалая Токмачка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
На Запоріжжі армія рф дещо посилила обстріли за добу: завдала 328 ударів
Russian army intensified shelling in Zaporizhzhya over the day: 328 attacks made
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На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов

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