На Запоріжжі армія рф дещо посилила обстріли за добу: завдала 328 ударів
Київ • УНН
Російські війська посилили обстріли у Запорізькій області, завдавши 328 ударів і зруйнувавши житлові будинки та інфраструктуру.
За минулу добу російські війська дещо збільшили кількість обстрілів Запорізької області, 328 разів вдаривши по 6 населених пунктах, зруйнувавши житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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"328 ударів по 6 містах та селах Запорізької області завдав ворог впродовж доби. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - повідомив Федоров у Telegram.
З його слів, військовослужбовці рф вгатили 7 авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 РСЗВ-обстріл Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також атакували 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 241 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного.
Нагадаємо
295 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області росіяни завдали добою раніше.