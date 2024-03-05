Використовували касетні боєприпаси: окупанти вдарили по Запорізькій області майже 300 разів, є загиблий та поранений
Київ • УНН
Російська армія 295 разів вдарила по 8 населених пунктах Запорізької області, в результаті чого одна людина загинула і ще одна отримала поранення.
Армія рф минулої доби завдала 295 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, росіяни обстрілювали касетними боєприпасами. Відомо про одного загиблого та одного пораненого, повідомив у вівторок голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Один чоловік загинув від ворожого обстрілу касетними боєприпасами села Різдвянка. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок артобстрілу Малої Токмачки. Лікарі надають йому необхідну допомогу
За його словами, окупанти здійснили 12 РСЗВ-обстрілів Різдвянки, Малої Токмачки, Гуляйполя, Роботиного та Новоданилівки, атакували 50 безпілотниками Малинівку, Новоданилівку, Гуляйполе, Левадне й Роботине, а також вгатили 4 авіаснарядами по Малинівці, Новоданилівці та Роботиному.
229 артударів прийшлися по території Новоданилівки, Малинівки, Роботиного, Левадного та інших міст і сіл на лінії вогню.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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