Использовали кассетные боеприпасы: оккупанты ударили по Запорожской области почти 300 раз, есть погибший и раненый

Армия рф за прошедшие сутки нанесла 295 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. В частности, россияне обстреливали кассетными боеприпасами. Известно об одном погибшем и одном раненом, сообщил во вторник глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Один человек погиб от вражеского обстрела кассетными боеприпасами села Рождественка. Еще один человек получил ранения в результате артобстрела Малой Токмачки. Врачи оказывают ему необходимую помощь - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, оккупанты совершили 12 РСЗО-обстрелов Рождественки, Малой Токмачки, Гуляйполя, Роботино и Новоданиловки, атаковали 50 беспилотниками Малиновку, Новоданиловку, Гуляйполе, Левадное и Роботино, а также вколотили 4 авиаснарядами по Малиновке, Новоданиловке и Роботино.

229 артударов пришлись по территории Новоданиловки, Малиновки, Роботино, Левадного и других городов и сел на линии огня.

Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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