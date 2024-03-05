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Использовали кассетные боеприпасы: оккупанты ударили по Запорожской области почти 300 раз, есть погибший и раненый

Использовали кассетные боеприпасы: оккупанты ударили по Запорожской области почти 300 раз, есть погибший и раненый

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 06:36  •  14959 просмотра

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Российская армия 295 раз ударила по 8 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Армия рф за прошедшие сутки нанесла 295 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. В частности, россияне обстреливали кассетными боеприпасами. Известно об одном погибшем и одном раненом, сообщил во вторник глава ОВА Иван Федоров, передает УНН

Один человек погиб от вражеского обстрела кассетными боеприпасами села Рождественка.  Еще один человек получил ранения в результате артобстрела Малой Токмачки. Врачи оказывают ему необходимую помощь

- написал Федоров в соцсетях.

По его словам, оккупанты совершили 12 РСЗО-обстрелов Рождественки, Малой Токмачки, Гуляйполя, Роботино и Новоданиловки, атаковали 50 беспилотниками Малиновку, Новоданиловку, Гуляйполе, Левадное и Роботино, а также вколотили 4 авиаснарядами по Малиновке, Новоданиловке и Роботино.

229 артударов пришлись по территории Новоданиловки, Малиновки, Роботино, Левадного и других городов и сел на линии огня.

Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях5 марта 2024, 06:18 • 23194 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mala-tokmachkaМалая Токмачка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
Використовували касетні боєприпаси: окупанти вдарили по Запорізькій області майже 300 разів, є загиблий та поранений
Cluster munitions were used: occupants attacked Zaporizhzhia region almost 300 times, one killed and one wounded
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