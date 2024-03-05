Использовали кассетные боеприпасы: оккупанты ударили по Запорожской области почти 300 раз, есть погибший и раненый
Киев • УНН
Российская армия 295 раз ударила по 8 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
Армия рф за прошедшие сутки нанесла 295 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. В частности, россияне обстреливали кассетными боеприпасами. Известно об одном погибшем и одном раненом, сообщил во вторник глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Один человек погиб от вражеского обстрела кассетными боеприпасами села Рождественка. Еще один человек получил ранения в результате артобстрела Малой Токмачки. Врачи оказывают ему необходимую помощь
По его словам, оккупанты совершили 12 РСЗО-обстрелов Рождественки, Малой Токмачки, Гуляйполя, Роботино и Новоданиловки, атаковали 50 беспилотниками Малиновку, Новоданиловку, Гуляйполе, Левадное и Роботино, а также вколотили 4 авиаснарядами по Малиновке, Новоданиловке и Роботино.
229 артударов пришлись по территории Новоданиловки, Малиновки, Роботино, Левадного и других городов и сел на линии огня.
Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Враг ночью атаковал Одесскую область "шахедами": Кипер сообщил о последствиях5 марта 2024, 06:18 • 23194 просмотра
Использовали кассетные боеприпасы: оккупанты ударили по Запорожской области почти 300 раз, есть погибший и раненый
Российская армия 295 раз ударила по 8 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
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