На Запорожье столкнулись легковушка и грузовик, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, двое - в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Так, 28 декабря около 13:30 в полицию сообщили о том, что на перекрестке автодороги "Харьков-Симферополь" и дороги, ведущей в село Приморское Запорожского района, произошло ДТП с пострадавшими.
Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109", не предоставив преимущество в движении, выехал на перекресток, и совершил столкновение с автомобилем "Mercedes-Benz Atego 816L", под управлением гражданина 1988 года рождения.
В результате аварии двое пассажиров автомобиля "ВАЗ", мужчины 1979 и 1996 годов рождения, умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля "ВАЗ" с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.
Кроме того, установлено, что водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, водитель на трассе "Киев-Чоп" протаранил два автомобиля, погиб ребенок.