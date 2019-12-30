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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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На Запорожье столкнулись легковушка и грузовик, двое погибших

На Запорожье столкнулись легковушка и грузовик, двое погибших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, двое - в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Так, 28 декабря около 13:30 в полицию сообщили о том, что на перекрестке автодороги "Харьков-Симферополь" и дороги, ведущей в село Приморское Запорожского района, произошло ДТП с пострадавшими.

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109", не предоставив преимущество в движении, выехал на перекресток, и совершил столкновение с автомобилем "Mercedes-Benz Atego 816L", под управлением гражданина 1988 года рождения.

В результате аварии двое пассажиров автомобиля "ВАЗ", мужчины 1979 и 1996 годов рождения, умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля "ВАЗ" с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

Кроме того, установлено, что водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, водитель на трассе "Киев-Чоп" протаранил два автомобиля, погиб ребенок.

Украинские Национальные Новости

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