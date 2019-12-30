Водій на трасі "Київ-Чоп" протаранив дві автівки, загинула дитина

КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Рівненщині водій легковика не надав перевагу у русі, здійснюючи розворот, внаслідок чого відбулось зіткнення з двома мікроавтобусами. Внаслідок ДТП загинула десятирічна донька водія легковика. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.