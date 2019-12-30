Водій на трасі "Київ-Чоп" протаранив дві автівки, загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Рівненщині водій легковика не надав перевагу у русі, здійснюючи розворот, внаслідок чого відбулось зіткнення з двома мікроавтобусами. Внаслідок ДТП загинула десятирічна донька водія легковика. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 грудня, близько третьої години ночі на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Дорогобуж.
"Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 46-річний житель села Дорогобуж, водій автомобіля Renault Rapid, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із мікроавтобусом Volkswagen Crafter, а потім — із Mercedes Vito, що рухався за ним. Від удару Renault Rapid розтрощило вщент, а Volkswagen Crafter вилетів у кювет. Від отриманих травм на місці події загинула 10-річна пасажирка Renault Rapid — донька водія автівки", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що водія легковика із політравмою, відкритим переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні. У нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.
Також вказано, що, за результатами освідування, водії Volkswagen Crafter — 47-річний житель Київщини та Mercedes Vito - 36-річний іноземець були тверезі.
Інші учасники автопригоди за медичною допомогою не зверталися.
Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Львівщині автомобіль на пішохідному переході збив двох дітей.