На Львівщині автомобіль на пішохідному переході збив двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Львівщині, у селі Куликів Жовківського району, легковик на пішохідному переході збив двох дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“О 17:00 на автодорозі М-09 у селі Куликів Жовківського району, водій автомобіля „Dodge“, мешканець с. Труханів, Сколівського району, здійснив наїзд на пішоходів (діти 2004 та 2013 року народження, місцеві мешканці), які здійснювали перетин проїзної частини дороги в межах пішохідного переходу. Внаслідок ДТП потерпілі отримали травми і були госпіталізовані до лікарні”, - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львові водій збив поліцейського та протаранив службовий автомобіль.