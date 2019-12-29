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На Львівщині автомобіль на пішохідному переході збив двох дітей

На Львівщині автомобіль на пішохідному переході збив двох дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Львівщині, у селі Куликів Жовківського району, легковик на пішохідному переході збив двох дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

“О 17:00 на автодорозі М-09 у селі Куликів Жовківського району, водій автомобіля „Dodge“, мешканець с. Труханів, Сколівського району, здійснив наїзд на пішоходів (діти 2004 та 2013 року народження, місцеві мешканці), які здійснювали перетин проїзної частини дороги в межах пішохідного переходу. Внаслідок ДТП потерпілі отримали травми і були госпіталізовані до лікарні”, - повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львові водій збив поліцейського та протаранив службовий автомобіль.

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