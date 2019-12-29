Во Львовской области автомобиль на пешеходном переходе сбил двух детей

“В 17:00 на автодороге М-09 в селе Куликов Жовковского района, водитель автомобиля „Dodge“, житель с. Труханов, Сколевского района, совершил наезд на пешеходов (дети 2004 и 2013 рождения, местные жители), которые осуществляли пересечение проезжей части дороги в пределах пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшие получили травмы и были госпитализированы в больницу”, — сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львове водитель сбил полицейского и протаранил служебный автомобиль.