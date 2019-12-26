У Львові водій збив поліцейського та протаранив службовий автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Львові водій збив поліцейського та протаранив службовий автомобіль. На нього оформили три протоколи, поліцейського госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції у Львівській області.
"На проспекті Свободи близько 23 години водій заїхав у пішохідну зону і припаркувався на смузі для руху громадського транспорту. Зауваження патрульних чоловік проігнорував і пішов у розважальний заклад. На підмогу приїхав автопатруль. Коли поліцейські викликали евакуатор і він приїхав на місце, чоловік вийшов та сівши в автомобіль не виконуючи вимог поліцейських, спочатку здав назад і здійснив наїзд на патрульного, а потім здійснив зіткнення з патрульним автомобілем і втік з місця події. Патрульного госпіталізували", - сказано у повідомленні.
Поліцейські наздогнали його на вулиці Кривоноса. Оформили на нього три протоколи: за скоєну ДТП, за втечу з місця ДТП, за невиконання вимог про зупинку, а також винесли постанову за порушення стоянки. Автомобіль евакуювали. Також слідчі оформили ДТП з потерпілими.
Вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 2 років позбавлення волі.
Вирішується питання повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину, проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині водій у стані алкогольного сп’яніння та без документів побив поліцейського, в нього діагностували струс мозку.