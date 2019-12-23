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Актуальне
На Львівщині п'яний водій побив поліцейського

На Львівщині п'яний водій побив поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Львівщині водій у стані алкогольного сп’яніння та без документів побив поліцейського, в нього діагностували струс мозку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

"Сьогодні, 23 грудня, близько 00.30 в одному з селищ Жовківського району поліцейські наряду сектору реагування патрульної поліції Жовківського відділення поліції під час патрулювання помітили автомобіль Opel Omega, водій якого порушив Правила дорожнього руху. Правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки. За словами водія, документів він з собою не мав, окрім того поліцейські помітили, що він перебуває у нетверезому стані", - сказано у повідомленні.

Несподівано чоловік почав втікати. Правоохоронці переслідували і наздогнали його – тоді втікач завдав одному з поліцейських ударів, спричинивши йому тілесні ушкодження. В подальшому медики діагностували у правоохоронця, зокрема, струс головного мозку та садна обличчя, а у водія, 23-річного жителя Жовківського району – стан алкогольного сп’яніння.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України та ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до п’яти років позбавлення волі.

Окрім того, поліцейські склали на водія протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП та ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 5 осіб, які у нетверезому стані побили поліцейського.

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