Во Львовской области пьяный водитель избил полицейского

"Сегодня, 23 декабря, около 00.30 в одном из поселков Жовковского района полицейские наряда сектора реагирования патрульной полиции Жовковского отделения полиции во время патрулирования заметили автомобиль Opel Omega, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Правоохранители остановили автомобиль для проверки. По словам водителя, документов у него с собой не было, кроме того полицейские заметили, что он находится в нетрезвом состоянии", - сказано в сообщении.

Неожиданно мужчина начал убегать. Правоохранители преследовали и настигли его - тогда беглец нанес одному из полицейских удары, причинив ему телесные повреждения. В дальнейшем медики диагностировали у правоохранителя, в частности, сотрясение головного мозга и ссадины лица, а у водителя, 23-летнего жителя Жовковского района - состояние алкогольного опьянения.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины и ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские составили на водителя протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КоАП и ч.1 ст.130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающими их внимание и скорость реакции) КоАП. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить 5 человек, которые в нетрезвом состоянии избили полицейского.