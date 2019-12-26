Во Львове водитель сбил полицейского и протаранил служебный автомобиль

"На проспекте Свободы около 23 часов водитель заехал в пешеходную зону и припарковался на полосе для движения общественного транспорта. Замечания патрульных мужчина проигнорировал и ушел в развлекательное заведение. На помощь приехал автопатруль. Когда полицейские вызвали эвакуатор и он приехал на место, мужчина вышел и сев в автомобиль не выполняя требований полицейских, сначала сдал назад и совершил наезд на патрульного, а затем совершил столкновение с патрульным автомобилем и скрылся с места происшествия. Патрульной госпитализировали", - говорится в сообщении.

Полицейские догнали его на улице Кривоноса. Оформили на него три протокола: за совершенную ДТП, за побег с места ДТП, за невыполнение требований об остановке, а также вынесли постановление за нарушение стоянки. Автомобиль эвакуировали. Также следователи оформили ДТП с пострадавшими.

Уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 2 лет лишения свободы.

Решается вопрос сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления, проводится досудебное расследование.

Напомним, в Львовской области водитель в состоянии алкогольного опьянения и без документов побил полицейского, у него диагностировали сотрясение мозга.